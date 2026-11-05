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सिवनी में पहिए में दुपट्टा फंसा, अनियंत्रित बाइक से सड़क पर गिरी महिला की मौत; दामाद गंभीर

महिला जबलपुर के रांझी क्षेत्र की निवासी है, जो लखनादौन के गंगई गांव में निवासरत अपने दामाद पवन दुबे के घर आई थीं।

By Sanjay AgrawalEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 09:20:00 AM (IST)Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 09:20:00 AM (IST)
सिवनी में पहिए में दुपट्टा फंसा, अनियंत्रित बाइक से सड़क पर गिरी महिला की मौत; दामाद गंभीर
पुलिस थाना घंसौर। फाइल

HighLights

  1. घंसौर थाना क्षेत्र के मानकसर्रा गांव की घटना
  2. लखनादौन-मंडला मार्ग पर हृदयविदारक हादसा
  3. इस घटना का मंजर ने लोगों को झकझोर दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के घंसौर थाना अंतर्गत मानकसर्रा गांव में बुधवार को एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। मोटरसाइकिल के पिछले पहिए में दुपट्टा फंसने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक चला रहे उनके दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना का मंजर ने लोगों को झकझोर दिया

महिला जबलपुर के रांझी क्षेत्र की निवासी है, जो लखनादौन के गंगई गांव में निवासरत अपने दामाद पवन दुबे के घर आई थीं। दोनों बाइक में सवार होकर लखनादौन से मंडला जा रहे थे। इसी दौरान लखनादौन-मंडला मार्ग पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई।


मानकसर्रा गांव में मां शारदा कृषि केंद्र के सामने हादसा

पुलिस के अनुसार मानकसर्रा गांव में मां शारदा कृषि केंद्र के सामने अचानक ममता दुबे (45) राझीं जबलपुर निवासी का दुपट्टा बाइक के पिछले पहिए में उलझ गया। दुपट्टा फंसते ही बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और ममता दुबे सीधे सड़क पर जा गिरीं। सिर व शरीर में गंभीर चोटें आने के कारण उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

108 एंबुलेंस व डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची

हादसे में दामाद पवन दुबे (25) गंगई लखनादाैन निवासी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस व डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल पवन दुबे को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

कपड़ों को सावधानी बरतने की गंभीर चेतावनी

हादसे ने एक बार फिर दोपहिया वाहन पर सफर करते समय महिलाओं के कपड़ों, विशेषकर दुपट्टे और साड़ी के पल्लू को लेकर सावधानी बरतने की गंभीर चेतावनी दी है। घंसौर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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