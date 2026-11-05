सिवनी में पहिए में दुपट्टा फंसा, अनियंत्रित बाइक से सड़क पर गिरी महिला की मौत; दामाद गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के घंसौर थाना अंतर्गत मानकसर्रा गांव में बुधवार को एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। मोटरसाइकिल के पिछले पहिए में दुपट्टा फंसने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक चला रहे उनके दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना का मंजर ने लोगों को झकझोर दिया महिला जबलपुर के रांझी क्षेत्र की निवासी है, जो लखनादौन के गंगई गांव में निवासरत अपने दामाद पवन दुबे के घर आई थीं। दोनों बाइक में सवार होकर लखनादौन से मंडला जा रहे थे। इसी दौरान लखनादौन-मंडला मार्ग पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई।