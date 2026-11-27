नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के उगली थाना क्षेत्र में बुधवार को एक ट्रक की चपेट में आकर बालाघाट लामटा निवासी खेलनबाई मर्सकोले (45) की मौत हो गई। वहीं बेटी की मौत की घटना की खबर सुनकर केवलारी चिखली निवासी मां रामबती उइके (45) का निधन हो गया, मां रामबती को जैसे ही बेटी के निधन की सूचना मिली, उसकी हालत बिगड़ने लगी।

ह्दयाघात से महिला ने मौके पर दमतोड़ दिया। चिखली गांव में महिला का अंतिम संस्कार किया गया। जबकि सड़क में मृतक खेलनबाई का अपने ससुराल बालाघाट के लामटा के रघुटोला में अंतिम संस्कार किया गया। मां-बेटी की मौत की घटना से उगली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार बालाघाट निवासी मृतका खेलनबाई अन्य लोगों के साथ अपने रिश्तेदार के यहां पांडियाछपारा आई थी। इसी बीच बस से उतरी महिला पर ट्रक का पहिया निकल गया।

हादसे के बाद सड़क में जाम की स्थिति

हादसे के बाद ग्रामीणों व प्रत्यक्षदर्शियों के विरोध से सड़क में जाम की स्थिति हो गई। सूचना पर उगली थाना प्रभारी दयाराम शरणागत ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश देकर शांत कराया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम कराया गया।

पुलिस के अनुसार दुर्घटनाकारी ट्रक (क्र. एमएच 36 एफ 3358) महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया का है, जो गेहूं परिवहन करने आ रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक नंदकिशोर नागपुरे (45) को हिरासत में लेकर वाहन को थाना परिसर में खड़ा करा दिया है। घटना पर प्रकरण दर्ज कर मामले काे जांच में लिया है।