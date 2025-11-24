सिवनी में चाय पीने के लिए बुलाया कैफे, फिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपी गिरफ्तार

मेरी खबरें
    जिले के डूंडासिवनी थाना अंतर्गत कंडीपार रोड पर स्थित अशोक सुंदरी कैफे के एक कमरे में एक 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 22 नवंबर की रात की बताई गई है, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में जेल भेज दिया है।

    By Sanjay Agrawal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 10:11:13 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 10:11:13 PM (IST)
    चाय पीने के लिए कैफे बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के डूंडासिवनी थाना अंतर्गत कंडीपार रोड पर स्थित अशोक सुंदरी कैफे के एक कमरे में एक 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 22 नवंबर की रात की बताई गई है, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार बंडोल थाना क्षेत्र निवासी आरोपितों में गोपाल बरमैया (21) बखारी के अलावा उसके तीन दोस्त शेरा रजक (21) कुकलाह, अतुल रजक (23) बखारी, संदीप जंघेला (28) बंडोल निवासी शामिल हैं।

    धमकाते हुए बस स्टैंड ले जाकर छोड़ दिया

    आरोपित गोपाल से पीड़िता से पहले से परिचित था, जिसे चाय पीने के लिए 22 नवंबर की रात कैफे बुलाया था। इसके बाद गोपाल के अन्य तीन दोस्त भी मौके पर पहुंच गए। पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म के बाद चारों ने पीड़िता को पूरी घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की बात कहकर डराते-धमकाते हुए बस स्टैंड ले जाकर छोड़ दिया था। बाद में पीड़िता ने डूंडासिवनी थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।


    सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज

    पीड़िता की शिकायत पर डूंडासिवनी पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर लिया है। डूंडासिवनी थाना प्रभारी चैनसिंह उइके ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल चारों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।

