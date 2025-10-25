शहडोल में तीन भाइयों की बेरहमी से पिटाई, जान बचाने के लिए चीखे-चिल्लाए, किसी ने नहीं सुना, दो की मौत

मेरी खबरें
    By Vinod Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 07:37:36 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 07:37:36 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र की केशवाही पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बलबहरा में 21 अक्टूबर की रात पुरुषोत्तम तिवारी के ऑटो पार्ट्स दुकान में हुए हमले के खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। दरिंदों ने तीनों भाइयों को गाली दे-देकर बेरहमी से पीटा है। हमलावरों की संख्या दो दर्जन से अधिक है और मारपीट करते समय दो या तीन लोग पकड़े थे और बाकी बेरहमी से लाठियां भांज रहे थे। तीनों भाई जान बचाने के लिए चीख-चिला रहे थे, लेकिन दंरिदों का ह्दय थोड़ा भी नहीं पसीजा।

    पुलिस ने नौ लोगों को किया गिरफ्तार

    जब तक तीनों भाइयों को होश था, तब तक पीटते रहे। घटना में राकेश तिवारी (38)और राहुल तिवारी (30) की मौत हो गई है, जबकि बड़े बेटे सतीश तिवारी(42) का गंभीर हाल में बिलासपुर में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपित अनुराग शर्मा के पिता सहित नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके एक साथी आरोपित को शनिवार को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार दो दर्जन से अधिक आरोपित इसमें शामिल हैं, जिनकी तलाश चल रही है।


    आरोपित में मारपीट करने वालों के अलावा वे लोग भी शामिल हैं, जो इस हत्याकांड की योजना में सहभागी थी। अब तक की जांच में आए तथ्यों के अनुसार यह घटना योजनाबद्ध तरीके से की गई है। कई दिनों से रैकी की जा रही थी और कई लोग इसमें लगे थे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इससे यह माना जाए कि पुलिस का सूचनातंत्र मर चुका है और यदि सूचना तंत्र मजबूत था तो फिर पुलिस की चूक के कारण इतनी बड़ी घटना हुई, जिससे शहडोल दागदार हो गया।

    चौकी प्रभारी की लापरवाही आई सामने

    पीड़ित पक्ष भी ऐसा ही आरोप लगा रहा है कि केशवाही चौकी प्रभारी की लापरवाही से ही यह घटना हुई है। घटना के भयानक वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और इससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। यह गुस्सा आरोपितों के प्रति तो है ही, लेकिन पुलिस भी इससे अछूती नहीं हैं। हत्या की घटना के दूसरे दिन केशवाही चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर उन्हें सुरक्षित कर दिया गया और इसके बाद बुढ़ार थाना प्रभारी को यातायात प्रभारी बना दिया गया। इस कार्रवाई में भी चार दिन लग गए हैं।

    वीडियो को देखने के बाद हर व्यक्ति इस घटना में बड़ी कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। मुख्य आरोपित अनुराग शर्मा, नयन पाठक, धनेश शर्मा, नीलेश कुशवाहा, सचिन शर्मा, अखिलेश यादव, अंकित राय निवासी ओपीएम अमलाई और रवि चौधरी बलबहरा एवं एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपितों का किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अब घटना की आगे की कार्रवाई नए थाना प्रभारी करेंगे।

