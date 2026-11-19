नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। यहां जंगलों में सक्रिय हाथियों के दो झुंडों की निगरानी अब ड्रोन कैमरों से की जाएगी। इन झुंडों में करीब 60 हाथी हैं, जो अलग-अलग वन क्षेत्रों में घूम रहे हैं।
हाथियों की गतिविधियों और उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए वन विभाग ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए दक्षिण शहडोल वनमंडल के छह कर्मचारियों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। वन से अवैध पेड़ कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन पर भी नजर रखी जाएगी।
निगरानी के नतीजों के बाद कर्मचारियों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग वन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। वन सुरक्षा सेवा पखवाड़ा के तहत नरसरहा स्थित काष्ठागार में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया।
वन संरक्षक महेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश और दक्षिण शहडोल वनमंडलाधिकारी श्रद्धा पन्द्रे के मार्गदर्शन में वनरक्षक अभिनव गौतम ने कर्मचारियों को ड्रोन चलाने की तकनीकी जानकारी दी। प्रशिक्षण लेने वालों में आशीष रैदास, देवव्रत त्रिपाठी, नरसिंह साहू, हिर्देश अहिरवार और सुरेश बैगा शामिल रहे।
ड्रोन कैमरों से उन इलाकों पर नजर रखी जा सकेगी, जहां वन कर्मचारियों का नियमित पहुंचना मुश्किल होता है। इससे जंगलों में अवैध पेड़ कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। शहडोल के जंगलों में पिछले कुछ वर्षों से हाथियों की मौजूदगी है। फिलहाल दो झुंड सक्रिय बताए जा रहे हैं। वन विभाग इनकी लगातार निगरानी करेगा।