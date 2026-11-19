नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। यहां जंगलों में सक्रिय हाथियों के दो झुंडों की निगरानी अब ड्रोन कैमरों से की जाएगी। इन झुंडों में करीब 60 हाथी हैं, जो अलग-अलग वन क्षेत्रों में घूम रहे हैं। वन विभाग ड्रोन का इस्तेमाल करेगा हाथियों की गतिविधियों और उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए वन विभाग ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए दक्षिण शहडोल वनमंडल के छह कर्मचारियों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। वन से अवैध पेड़ कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन पर भी नजर रखी जाएगी।

नरसरहा स्थित काष्ठागार में प्रशिक्षण शिविर निगरानी के नतीजों के बाद कर्मचारियों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग वन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। वन सुरक्षा सेवा पखवाड़ा के तहत नरसरहा स्थित काष्ठागार में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया।