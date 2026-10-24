शहडोल में 62 हाथियों ने बढ़ाई चिंता, सेल्फी का शौक पड़ सकता है भारी; वन विभाग ने की सतर्क रहने की अपील

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में हाथियों की मौजूदगी ने ग्रामीणों और वन विभाग दोनों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम वन परिक्षेत्र में करंट की चपेट में आकर एक नर हाथी की मौत के बाद भी हाथियों का मूवमेंट थम नहीं रहा है।

दो झुंडों में विचरण कर रहे हैं हाथी वन विभाग के अनुसार जिले में दो झुंडों में कुल 62 हाथी विचरण कर रहे हैं। 37 हाथियों का एक बड़ा दल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर से आया है, जबकि 25 हाथियों का दूसरा झुंड पश्चिम ब्यौहारी क्षेत्र में सक्रिय है।

कई गांवों में लगातार हाथियों की आवाजाही अमझोर, जयसिंहनगर, लहरा, खरहरा, मड़ई, मैढ़की, जगमल, अनहरा और नादो सहित कई गांवों में लगातार हाथियों की आवाजाही देखी जा रही है। कहीं वे खेतों में घुसकर फसलें रौंद रहे हैं, तो कहीं कच्चे मकानों के आसपास डेरा जमाए हुए हैं। जंगलों से निकलकर हाथी अब रिहायशी इलाकों और खेतों तक पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। कई प्रभावित गांवों में बिजली आपूर्ति बंद हाथियों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग को कई प्रभावित गांवों में बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ रही है। इससे ग्रामीणों को रात अंधेरे में गुजारनी पड़ रही है। हाल ही में करंट से हुई मौत के बाद विभाग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।