    शहडोल में रेत का अवैध परिवहन रोक रहे नायब तहसीलदार पर हमला,सरकारी वाहन को टक्कर मारते हुए चलते ट्रैक्टर से गिराई रेत

    शहडोल में रेत का अवैध परिवहन रोक रहे नायब तहसीलदार पर हमला,सरकारी वाहन को टक्कर मारते हुए चलते ट्रैक्टर से गिराई रेत
    शहडोल जिले में जारी है खनन माफिया का आंतक।

    1. टीम ने पीछा किया तो चलते ट्रैक्टर से रेत अनलोड कर दी गई।
    2. ऐसा इसलिए किया कि सरकारी वाहन उनका पीछा ना कर सके।
    3. ट्रैक्टर मालिक का पुत्र नायब तहसीलदार से को धमकी देने लगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिले के ब्यौहारी और देवलौंद थाना क्षेत्र में अवैध रेत कारोबारियों व माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लगातार रेत माफिया सरकारी अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में अवैध खनन रोकने गए पटवारी और एएसआई को माफियओ ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। अब ब्यौहारी तहसील के नायब तहसीलदार पर माफियाओं ने हमला कर दिया। नायब तहसीलदार के वाहन में टक्कर मार ट्रैक्टर लेकर माफिया फरार हो गए। घटना की शिकायत नायब तहसीलदार ने पुलिस से की है।

    पुलिस के अनुसार ब्यौहारी थाना क्षेत्र के खरपा तिराहे के पास जंगल से रेत का अवैध खनन का परिवहन किया जा रहा था।उसी समय नायब तहसीलदार व उनकी टीम ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया,जिससे नाराज होकर माफिया ने हमला कर दिया। सरकारी बोलोरो वाहन में टक्कर मार कर माफिया भागने लगे।


    जब नायब तहसील शनि द्विवेदी एवं उनकी टीम ने ट्रैक्टर का पीछा किया तो बीच रास्ते में चलते ट्रैक्टर से रेत अनलोड कर दी गई। ऐसा इसलिए किया कि सरकारी वाहन उनका पीछा ना कर सके। इसके बाद ट्रैक्टर मालिक का पुत्र वहां पहुंचा और नायब तहसीलदार से गाली गलौज कर धमकी देने लगा।

    नायब तहसील शनि द्विवेदी ने व्यौहारी पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि खरपा तिराहे के पास जंगल से एक ट्रैक्टर आता दिखा, जिसमें रेत लोड थी।वाहन का नंबर एमपी 18 जेडजी 4011 है। वाहन को रोकने की कोशिश की गई तो, सरकारी वाहन को टक्कर मारकर ट्रैक्टर लेकर माफिया भाग गए।

    पीछा करने पर माफियाओं ने नायब तहसीलदार से मारपीट करने की कोशिश की और जान से खत्म कर देने की धमकी दी है। पुलिस ने नायब तहसील शनि द्विवेदी की शिकायत पर कामता बैस पुत्र जमुना बैस एवं अमरदीप बैस उर्फ झब्बू पुत्र कामता बैस दोनो निवासी ग्राम सरवाही खुर्द थाना ब्यौहारी पर अपराध दर्ज किया है।

    इस संबंध में ब्यौहारी थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ सुचारी ने बताया कि दो लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। लगातार छापा मार कार्यवाही कर आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।नायब तहसीलदार पर हमले की जानकारी लगते ही ब्यौहारी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से रेत का अवैध उत्खनन का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर को जप्त कर कार्रवाई किया है।

