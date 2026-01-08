शहडोल में रेत का अवैध परिवहन रोक रहे नायब तहसीलदार पर हमला,सरकारी वाहन को टक्कर मारते हुए चलते ट्रैक्टर से गिराई रेत

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिले के ब्यौहारी और देवलौंद थाना क्षेत्र में अवैध रेत कारोबारियों व माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लगातार रेत माफिया सरकारी अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में अवैध खनन रोकने गए पटवारी और एएसआई को माफियओ ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। अब ब्यौहारी तहसील के नायब तहसीलदार पर माफियाओं ने हमला कर दिया। नायब तहसीलदार के वाहन में टक्कर मार ट्रैक्टर लेकर माफिया फरार हो गए। घटना की शिकायत नायब तहसीलदार ने पुलिस से की है।

पुलिस के अनुसार ब्यौहारी थाना क्षेत्र के खरपा तिराहे के पास जंगल से रेत का अवैध खनन का परिवहन किया जा रहा था।उसी समय नायब तहसीलदार व उनकी टीम ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया,जिससे नाराज होकर माफिया ने हमला कर दिया। सरकारी बोलोरो वाहन में टक्कर मार कर माफिया भागने लगे।

जब नायब तहसील शनि द्विवेदी एवं उनकी टीम ने ट्रैक्टर का पीछा किया तो बीच रास्ते में चलते ट्रैक्टर से रेत अनलोड कर दी गई। ऐसा इसलिए किया कि सरकारी वाहन उनका पीछा ना कर सके। इसके बाद ट्रैक्टर मालिक का पुत्र वहां पहुंचा और नायब तहसीलदार से गाली गलौज कर धमकी देने लगा। नायब तहसील शनि द्विवेदी ने व्यौहारी पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि खरपा तिराहे के पास जंगल से एक ट्रैक्टर आता दिखा, जिसमें रेत लोड थी।वाहन का नंबर एमपी 18 जेडजी 4011 है। वाहन को रोकने की कोशिश की गई तो, सरकारी वाहन को टक्कर मारकर ट्रैक्टर लेकर माफिया भाग गए।