फिर बांधवगढ़ से 30 हाथियों का झुंड शहडोल पहुंचा, फसलें रौंदकर झोपड़ियां तोड़ीं; कई बेबी एलीफेंट भी शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में करंट से एक हाथी की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बांधवगढ़ के जंगलों से 30 जंगली हाथियों का नया झुंड शहडोल की सीमा में पहुंच गया है। झुंड में कई बेबी एलीफेंट भी शामिल हाथियों की आवाजाही से गोदावल वन परिक्षेत्र के बेड़रा, कोठिया, घोरषा, उफरी और आसपास के गांवों में दहशत है। झुंड ने खेतों में खड़ी धान की फसल रौंद दी और दो झोपड़ियां तोड़ दीं। झुंड में कई बेबी एलीफेंट भी शामिल हैं।

रात में घुसा झुंड, सुबह तक रौंद दी फसल झुंड ने दो दिन पहले रात में बांधवगढ़ की ओर से जिले में प्रवेश किया। रात में ही हाथी रिहायशी इलाकों के पास पहुंच गए। तेंदुआढ गांव के पहाड़ टोला निवासी राहुल कोल और विनोद पटेल के खेतों में घुसकर धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई।