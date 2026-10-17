बांधवगढ़ में जिसका नाम 'मोहन' ने रखा 'कृष्णा', पहले जन्मदिन पर बना मल्टीग्रेन आटे की रोटियों का केक; सीएम ने पूछा हालचाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। पिछले साल बांधवगढ़ की हथनी बांधवी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह अब एक साल का हो गया है। बांधवी के इसी नन्हें हाथी का नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कृष्णा रखा था।

जन्मदिन पर लाड़-प्यार और विशेष तैयारियां कृष्णा का पहला जन्मदिन बांधवगढ़ के रामा कैंप में बड़े ही धूम-धाम से मनाया गया। रिजर्व के सबसे चहेते नन्हें हाथी ''कृष्णा'' के पहले जन्मदिन पर बड़े ही लाड़-प्यार और विशेष तैयारियों के साथ आयोजन किया गया। सीएम ने पूछा हालचाल इस प्यारे से हाथी बच्चे का नामकरण 'कृष्णा', प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव जी के द्वारा 31.12.25 को किया गया था। दिनांक 14.10.26 को उमरिया प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कृष्णा का कुशलक्षेम जाना गया और जन्मदिन रोचक तरीके से मनाने के निर्देश क्षेत्र संचालक को दिए गए।