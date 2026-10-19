शहडोल के जयसिंहनगर में पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले युवक-युवती, गांव में सनसनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल । जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक-युवती के शव एक ही आम के पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना प्रभारी अजय बैगा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए।

युवती जयसिंहनगर तो युवक सीधी निवासी था प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती जयसिंहनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जबकि युवक सीधी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। गांव से गुजर रहे लोगों ने पेड़ पर शव लटके देखे और पुलिस को सूचना दी। मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस प्रारंभिक तौर पर इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला मान रही है, हालांकि मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, जांच के बाद ही तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।