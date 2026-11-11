शहडोल जिला अस्पताल में चिकित्सक से हाथापाई, तीन बच्चों को मृत घोषित करने पर भड़के परिजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिला चिकित्सालय में चिकित्सक की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।आपातकालीन कक्ष में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ हाथापाई और थप्पड़ मारने की घटना ने पूरे चिकित्सक समाज को आक्रोशित कर दिया है।

कोतवाली थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र में गंभीर आरोप सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर से कोतवाली थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चिकित्सक व कर्मचारियों के साथ जमकर गाली-गलौज पत्र में कहा गया है कि आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के भीतर भारी हुड़दंग मचाया। चिकित्सकीय टेबल पर रखी जरूरी सामग्री को नीचे फेंक दिया, टेबल को पलट दिया और चिकित्सक व कर्मचारियों के साथ जमकर गाली-गलौज की। चिकित्सक नीरज सोनल का गला पकड़ा ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक नीरज सोनल का गला पकड़कर उनके साथ हाथापाई की गई और भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ तक मार दिया। इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। सिविल डाॅ. सर्जन शिल्पी सराफ ने बताया कि ड्यूटी चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए थप्पड़ मारने की घटना बेहद निंदनीय है। इस संबंध में कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत 10 नवंबर को पुलिस को सौंपी गई