शहडोल में बिजली गुल होने पर ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ा युवक! कर्मचारियों से की गाली-गलौज, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। बिजली की आंख-मिचौली और क्वार्टर का कनेक्शन काटे जाने से नाराज एक युवक ने विद्युत सब-स्टेशन में जमकर हंगामा किया। शराब के नशे में युवक ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर बैठ गया और बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करने लगा। घंटों चले इस घटनाक्रम के बाद युवक नीचे उतरा। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मामला अमलाई थाना क्षेत्र के रूंगटा-साबो स्थित एसईसीएल शारदा ओसीएम की बंद पड़ी खदान की कॉलोनी के सब-स्टेशन का है। जानकारी के अनुसार, रूंगटा निवासी बबलू केवट अपने क्वार्टर की बिजली काटे जाने से नाराज था। क्षेत्र में लगातार बिजली गुल होने से भी वह परेशान बताया जा रहा है इसी नाराजगी के चलते युवक शराब के नशे में सब-स्टेशन परिसर पहुंच गया और वहां लगे ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर बैठ गया।

इस दौरान वह बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज करता रहा। युवक की हरकत देखकर कर्मचारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर दूरी बना ली।

सप्लाई लाइन काटी, फिर भी घंटों चलता रहा हंगामा

युवक के ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ने की सूचना के बाद उसकी सुरक्षा को देखते हुए ट्रांसफॉर्मर की बिजली सप्लाई लाइन काट दी गई। इसके बावजूद वह काफी देर तक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बैठा रहा और हंगामा करता रहा। घंटों चले इस घटनाक्रम के बाद आखिरकार युवक नीचे उतर आया।

संवेदनशील परिसर की सुरक्षा पर उठे सवाल: हादसों को न्योता देती लापरवाही

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विद्युत सब-स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संवेदनशील विद्युत परिसर में युवक प्रवेश कैसे कर गया और वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। ट्रांसफॉर्मर जैसे जोखिम भरे उपकरण पर युवक का चढ़ जाना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था। ऐसे में सब-स्टेशन की सुरक्षा और परिसर में अनधिकृत प्रवेश रोकने के इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।