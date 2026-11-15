शहडोल का ब्यौहारी छावनी में तब्दील, CM के कार्यक्रम से पहले 1500 पुलिसकर्मी तैनात, 5 जिलों की पुलिस शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ब्यौहारी दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय कोल संस्कृति महोत्सव में करीब 20 हजार लोगों के जुटने का अनुमान है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब एक हजार पांच सौ पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है।

शहडोल के अलावा डिंडौरी, कटनी, उमरिया और रीवा से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। वहीं, बटालियन के एएसपी अधिकारी सहित अन्य जिलों से आए कई निरीक्षकों को भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात किया गया है।

तीन दिवसीय कोल संस्कृति महोत्सव में कई राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे

ब्यौहारी में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कोल संस्कृति महोत्सव में असम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि इस आयोजन में पहुंचेंगे।

महोत्सव में कोल समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी, भूमिहीनता, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित आगमन को लेकर भी समाज के लोगों में उत्साह है।

हेलीपैड से स्टेडियम तक प्रस्तावित है रोड शो

पुलिस अधीक्षक डा. संजय अग्रवाल की ओर से जारी सुरक्षा आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड से रेलवे तिराहा, बस स्टैंड होते हुए स्टेडियम तक रोड शो प्रस्तावित है। पूरे मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है।