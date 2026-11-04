शहडोल में नाली में घुसी भाजपा मंडल अध्यक्ष की गाड़ी, टायर फटा; आए दिन लोग होते हैं घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। यहां के बिरसामुंडा शासकीय मेडिकल काॅलेज की कैजुअल्टी के बाहर खुला नाली चेंबर लोगों के लिए परेशानी और हादसों का कारण बन रहा है।

समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा

जानकारी के अनुसार यहां आए दिन लोग नाली में गिरकर घायल होते हैं और वाहनों के पहिए भी फंस जाते हैं। इसके बावजूद समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

नई गाड़ी का टायर फट गया

ताजा घटना में भाजपा सोहागपुर मंडल अध्यक्ष की गाड़ी मेडिकल काॅलेज की कैजुअल्टी के बाहर खुले नाली चेंबर में जा घुसी। गाड़ी का पहिया नाली में जाने से नई गाड़ी का टायर फट गया। अचानक हुए हादसे के कारण ड्राइवर को परेशानी का सामना करना पड़ा।