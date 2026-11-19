विनोद कुमार शुक्ला, नईदुनिया शहडोल। भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलह अब इस कदर बढ़ गया है कि संगठन के ही दो बड़े पदाधिकारियों के फैसले एक-दूसरे के सामने आ गए। भाजपा के भीतर पनपा संगठनात्मक द्वंद्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रियम त्रिपाठी ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की और उसके कुछ घंटे बाद ही भाजपा जिला अध्यक्ष अमिता चपरा ने उस कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इस घटना ने जिले में भाजपा के भीतर पनप रहे संगठनात्मक द्वंद्व को खुलकर सामने ला दिया है।

उत्साह ज्यादा देर नहीं टिका सूची जारी होते ही युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह था। कई नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने की चर्चा थी। लेकिन उत्साह ज्यादा देर नहीं टिका। कुछ ही घंटों बाद भाजपा जिला अध्यक्ष की ओर से आदेश जारी हुआ कि भाजयुमो की घोषित कार्यकारिणी को भंग किया जाता है।

कार्यकर्ताओं में असमंजस और नाराजगी दोनों इस आदेश के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में असमंजस और नाराजगी दोनों देखने को मिली।पार्टी के भीतर इस घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। भंग करने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष को कार्यकारिणी बनाने का अधिकार है, तो उसे भंग करने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी। पहले जिला संगठन की सहमति जरूरी थी वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कार्यकारिणी बनाने से पहले जिला संगठन से सहमति लेना जरूरी था। इसी खींचतान ने अब संगठनात्मक टकराव का रूप ले लिया है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भाजयुमो जिलाध्यक्ष की घोषणा के समय भी पदाधिकारियों के बीच अलगाव दिख चुका है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष को रिपीट करना पड़ा बाद में ऐसी स्थिति बनी कि भाजयुमो जिलाध्यक्ष को रिपीट करना पड़ा था। यानी इतनी बड़ी पार्टी में एक ऐसा युवा तैयार नहीं हो पाया कि उसे जिमेंदारी सौंपी जा सके। पार्टी के भीतर समन्वय की कमी अब भाजयुमो की कार्यकारिणी भंग होने से यह साफ हो गया है कि पार्टी के भीतर समन्वय की कमी है। संगठन एक दिशा में नहीं चल रहा है, बल्कि अलग-अलग गुट अपनी-अपनी तरह से फैसले ले रहे हैं।इस घटनाक्रम का असर जमीनी कार्यकर्ताओं पर भी पड़ रहा है।