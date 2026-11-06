नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल । दीपावली के बाद मिलरों को विशेष सुविधा मिलने वाली है या यह कहें कि दीपावली पर 'लक्ष्‍मी की कृपा' बरसेगी। कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में चावल मिल संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने मिल संचालकों से धान की कुटाई का कार्य अपनी पूरी क्षमता के साथ करने की अपेक्षा की। समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन मिल संचालकों की समस्याओं को समझते हुए उनके निराकरण के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। मिल संचालकों को मिलिंग कार्य में आने वाली समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से कराया जाएगा, ताकि धान की मीलिंग का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

बेहतर उपयोग करते हुए कार्य में तेजी लाएं कलेक्टर ने कहा कि धान की कुटाई के कार्य में सभी मिल संचालकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मिल संचालक अपनी उपलब्ध क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए कार्य में तेजी लाएं तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कुटाई का कार्य सुनिश्चित करें।