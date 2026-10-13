नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। पुलिस अधीक्षक डाॅ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए थाना जयसिंहनगर पुलिस ने एक ट्रक से 735 किलो 440 ग्राम गांजा जब्‍त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

ड्राइवर और खलासी से पूछताछ में खुलासा जब्‍त गांजा की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 13 लाख 55 हजार रुपये आंकी गई है।13 अक्टूबर को नवरात्र के दृष्टिगत रात्रि और प्रभात गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोककर ड्राइवर और खलासी से पूछताछ की। 18 बोरियों और 81 पैकेटों में भरा गांजा मिला संदेह के आधार पर तलाशी लेने पर 18 बोरियों और 81 पैकेटों में भरा गांजा मिला,जिसका कुल वजन 735 किलो 440 ग्राम है।आरोपी ट्रक ड्राइवर राहुल विश्वकर्मा (36) निवासी ग्राम जमीनबारी, थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और खलासी नारायण मंडल पिता गोन्दो महतो, (50) निवासी ग्राम अलगडीहा, थाना बगोदर, जिला गिरिडीह झारखंड को गिरफ्तार किया गया।