कटनी से सिंगरौली तक बनेगी नई फोरलेन सड़क... सैकड़ों गांवों के लोगों का सफर होगा आसान

डिजिटल डेस्क। विंध्य क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्यस्तरीय समारोह के दौरान कटनी से सिंगरौली तक नई फोरलेन सड़क बनाने की बड़ी घोषणा की है।

यह फोरलेन मार्ग विजयसोता और बरगवां होते हुए सिंगरौली को जोड़ेगा, जिससे पूरे अंचल के औद्योगिक, व्यापारिक और यात्री आवागमन को नई गति मिलेगी। ग्रामीण सड़कों के जाल पर खर्च होंगे 46 करोड़ रुपए फोरलेन परियोजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की आंतरिक सड़कों को सुगम बनाने के लिए भी खजाना खोला है। उन्होंने तीन प्रमुख ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिन पर कुल 46 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत सरसी मुख्य मार्ग से खड़ेह मंदिर तक 18 करोड़ रुपए, जामुनी से खड़ेह मंदिर तक 13 करोड़ रुपए और दुआरी से गांधिया तक 15 करोड़ रुपए की लागत से पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मऊ से चरखारी मार्ग के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है।