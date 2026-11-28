नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में इंदिरा चौक से न्यू बस स्टैंड तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर मॉडल रोड का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशा भंडारी ने मौके का निरीक्षण किया।
उन्होंने सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही मशीनरी, काम की गति और गुणवत्ता का अवलोकन किया। निरीक्षण में पाया गया कि सड़क का समतलीकरण और गिट्टी बिछाने का काम जेसीबी मशीन से किया जा रहा है, जिससे काम अपेक्षाकृत धीमा है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने ठेकेदार को जेसीबी के स्थान पर ग्रेडर मशीन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क का समतलीकरण तकनीकी मानकों के अनुरूप तेजी से हो सके।
काम में तेजी लाने का आदेश
सीएमओ ने अतिरिक्त मशीनरी, पर्याप्त श्रमिक और जरूरी संसाधन जुटाकर दिन-रात काम कराने को कहा, जिससे निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर की महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण में लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इससे पहले भी ठेकेदार को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर सीएमओ ने मौके पर मौजूद उपयंत्री शरद द्विवेदी और उपयंत्री सुखेंद्र सिंह तोमर को ठेकेदार के विरुद्ध तत्काल नोटिस जारी करने को कहा। निर्देश के पालन में मौके पर ही नोटिस जारी कर दिया गया।
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सीएमओ ने कहा कि मॉडल रोड शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और नागरिकों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्माण में गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और तय समय-सीमा का ध्यान रखा जाए।
उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और कार्य की प्रगति की जानकारी देने के निर्देश भी दिए। सीएमओ ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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