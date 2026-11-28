नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में इंदिरा चौक से न्यू बस स्टैंड तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर मॉडल रोड का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशा भंडारी ने मौके का निरीक्षण किया।

उन्होंने सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही मशीनरी, काम की गति और गुणवत्ता का अवलोकन किया। निरीक्षण में पाया गया कि सड़क का समतलीकरण और गिट्टी बिछाने का काम जेसीबी मशीन से किया जा रहा है, जिससे काम अपेक्षाकृत धीमा है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने ठेकेदार को जेसीबी के स्थान पर ग्रेडर मशीन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क का समतलीकरण तकनीकी मानकों के अनुरूप तेजी से हो सके।