राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। इससे पहले 10 से 24 जनवरी तक नागरिक स्वेच्छा से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। गणना के लिए प्रदेश में 72 हजार में से 62,102 प्रगणक और 10,667 पर्यवेक्षक तैनात होंगे। प्रदेश के सभी 33 जिलों, 19,978 गांवों और 195 नगरीय क्षेत्रों में गणना होगी। इसके लिए 60,682 गणना ब्लाक बनाए गए हैं। प्रत्येक में औसतन 800 लोगों की आबादी होगी। बड़े ब्लॉक जरूरत के अनुसार उप-ब्लॉकों में बांटे जाएंगे।