शहडोल में टक्कर के बाद कोयले से भरे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान; हाईवे पर लगा जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-43 पर शनिवार–रविवार की दरमियानी रात धुरवार टोल प्लाजा के पास कोयला लोड एक ट्रक में आगे चल रहे ट्रक से टक्कर के बाद अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। आग लगते ही टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दिया। सूचना मिलते ही सोहागपुर पुलिस दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया।

घटना में ट्रक का इंजन जल गया है हालांकि ट्रक में लोड कोयले तक आग नहीं पहुंच पाई, जिससे एक बड़ी क्षति होने से बच गई।पुलिस के अनुसार कोयला लोड ट्रक बुढ़ार से कटनी की ओर जा रहा था। इसी दौरान आगे चल रहे एक ट्रैक चेसिस वाहन से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक के इंजन में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से उतरकर अपनी जान बचाई।