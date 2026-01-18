मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शहडोल में टक्कर के बाद कोयले से भरे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान; हाईवे पर लगा जाम

    ट्रक में आग की वजह से शहडोल–बुढार हाईवे पर यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति निर्मित हो गई, क्योंकि घटना मुख्य हाइवे पर हुई थी। पुलिस ने मौके पर प ...और पढ़ें

    By Vinod ShuklaEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 10:50:21 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 10:54:16 AM (IST)
    शहडोल में टक्कर के बाद कोयले से भरे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान; हाईवे पर लगा जाम
    टक्कर के बाद जलता हुआ ट्रक।

    HighLights

    1. हादसे में ट्रक का इंजन जल गया
    2. आग कोयले तक नहीं पहुंच पाई
    3. बुढ़ार से कटनी जा रहा था ट्रक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-43 पर शनिवार–रविवार की दरमियानी रात धुरवार टोल प्लाजा के पास कोयला लोड एक ट्रक में आगे चल रहे ट्रक से टक्कर के बाद अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। आग लगते ही टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दिया। सूचना मिलते ही सोहागपुर पुलिस दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया।

    घटना में ट्रक का इंजन जल गया है हालांकि ट्रक में लोड कोयले तक आग नहीं पहुंच पाई, जिससे एक बड़ी क्षति होने से बच गई।पुलिस के अनुसार कोयला लोड ट्रक बुढ़ार से कटनी की ओर जा रहा था। इसी दौरान आगे चल रहे एक ट्रैक चेसिस वाहन से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक के इंजन में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से उतरकर अपनी जान बचाई।


    रास्ते में लगा जाम

    आग की घटना के कारण कुछ समय के लिए शहडोल–बुढ़ार हाईवे पर यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति निर्मित हो गई, क्योंकि घटना मुख्य हाइवे पर हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और हालात सामान्य कराए। थाना प्रभारी भूपेंद्रमणि पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस एवं दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

    उन्होंने कहा कि यदि आग को समय पर नहीं बुझाया जाता तो ट्रक में लोड कोयले में भी आग लग सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और टक्कर के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.