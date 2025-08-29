MP में भ्रष्टाचार की हद पार... 125000 रुपए में खरीदी 2500 ईंटें, पंचायत का ये बिल देख आंखें खुली रह जाएंगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले की जनपद पंचायत बुढार अंतर्गत भटिया ग्राम पंचायत के काम में ढाई हजार ईंट खरीदने के नाम पर एक लाख पचीस हजार रुपये का बिल पास कर भुगतान कर दिया गया है। यह बिल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बिल में उल्लेख है कि चेतन प्रसाद कुशवाहा, ग्राम परिबहरा के नाम से 2500 ईंटों को भाड़ा सहित 5 रुपये प्रति ईंट की दर से खरीदा गया। लेकिन कुल भुगतान 1.25 लाख रुपये दिखाया गया। इस पर भटिया ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव दोनों के हस्ताक्षर और सील लगी हुई है।

पहले भी हुआ है फर्जीवाड़ा

इसके पहले भी जिले की पंचायतों में फर्जी बिल पास कर सरकारी राशि इधर-उधर की गई है। इससे पहले एक स्कूल में 4 लीटर पेंट से पोताई दिखाकर 168 मजदूर और 68 राज मिस्त्रियों का बिल बनाकर 1.07 लाख रुपये निकाले गए थे। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक घंटे की चौपाल में 14 किलो ड्राई फ्रूट, 6 लीटर दूध और 5 किलो चीनी का बिल पास किया गया था। इसके बाद ग्राम पंचायत कुदरी से दो पन्नों की फोटो कॉपी का 4000 रुपये का बिल पास होने की लापरवाही सामने आई है।

एसडीएम को मौके पर भेजकर जांच करवाई जाएगी

अब पंचायतों का नया कारनामा ढाई हजार ईंट का एक लाख पचीस हज़ार रुपए में खरीदने का चर्चा में है। ये मामले साबित करते हैं कि पंचायत सचिव, सरपंच और विभागीय अधिकारी कि मिलीभगत से सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कहा कि एसडीएम को मौके पर भेजकर जांच करवाई जाएगी।