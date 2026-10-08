शहडोल के नवागांव में घर के अंदर मिली मां-बेटी की सड़ी हुईं लाश, पति पर हत्या कर फरार होने का शक

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के नवागांव में गुरुवार को बंद कमरे के अंदर मां-बेटी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शव करीब पांच दिन पुराने बताए जा रहे हैं। घर से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने महिला के रिश्तेदार को सूचना दी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।जानकारी के अनुसार नवागांव के एक घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर से तेज दुर्गंध आ रही थी।

ग्रामीणों ने इसकी सूचना महिला के रिश्तेदार को दी जो अहमदाबाद में रहता है। रिश्तेदार ने डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही गोहपारू पुलिस मौके पर पहुंची और घर के बाहर लगा ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो कमरे में दो शव पड़े मिले।मृतकों की पहचान रुचि रजक (30) और उसकी मां सावित्री पत्नी प्रेमलाल (50) के रूप में हुई है।