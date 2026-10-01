शहडोल के के-स्क्वायर माॅल की लिफ्ट में फंसा परिवार, ऊपर जाते समय अचानक रुक गई, बच्चे ने दबा दिए थे कई बटन

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। कोतवाली थाना क्षेत्र के बुढ़ार रोड स्थित के-स्क्वायर माॅल में फिल्म देखने आए एक परिवार को लिफ्ट में फंसने का सामना करना पड़ा। पति-पत्नी और उनका बच्चा करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे।

के-स्क्वायर थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे

उमरिया जिले के पाली निवासी सुनील कुमार मिश्रा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ के-स्क्वायर थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे। लिफ्ट ऊपर जाते समय अचानक रुक गई।

परिवार बाहर निकलने के बाद काफी घबराया हुआ था

पुलिस के अनुसार, परिवार बाहर निकलने के बाद काफी घबराया हुआ था। परिवार ने माॅल प्रबंधन को घटना की जानकारी दी।

माॅल संचालक बलमीत सिंह खनूजा ने बताया कि उन्हें शुरुआत में घटना की जानकारी नहीं थी। बाद में मैनेजर पंकज पांडे से जानकारी ली गई। संचालक ने कहा कि बच्चे ने लिफ्ट के अंदर कई बटन दबा दिए थे, जिससे तकनीकी कारणों से लिफ्ट रुक गई।

संपर्क नंबर दिखाई नहीं दिए तो 112 पर काॅल किया