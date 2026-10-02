शहडोल में बालिका को गर्म चिमटा से जलाने के मामले में डाॅक्टर की पत्नी पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 आशीर्वाद कालोनी में जिला अस्पताल में कार्यरत डाॅ. बी प्रजापति की पत्नी शांति उर्फ़ गुड़िया प्रजापति के खिलाफ आठ साल की बालिका के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

बालिका के स्वजन शुक्रवार को बाल कल्याण समिति के कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनके पास पुख्ता दस्तावेज नहीं होने के कारण बालिका को उन्हें नहीं सौंपा गया। बालिका ने पुलिस को बताया कि डाॅक्टर दंपती उसे गलती होने पर गर्म चिमटे से जलाते और मारपीट करते हैं।

बाल कल्याण समिति के संरक्षण में सौंप दिया

बुधवार को बालिका डाक्टर के घर से भागकर पड़ोस के एक घर में पहुंची और रोते हुए अपनी ज्यादती की जानकारी दी। इसके बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बाल कल्याण समिति के संरक्षण में सौंप दिया।

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष कल्याणी वाजपेयी ने बताया कि बालिका की बहन और उसका पति शहडोल आए थे, लेकिन उनके पास पुख्ता दस्तावेज नहीं थे, जिससे यह साबित हो सके कि यह उनकी बहन है। इसलिए उन्हें वापस भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक डा. संजय अग्रवाल ने कहा कि बालिका के बयान के आधार पर शांति उर्फ़ गुड़िया प्रजापति पत्नी डाॅ. बी आर प्रजापति डाॅ. बीआर प्रजापति दंपती पर एफआईआर दर्ज की गई है।

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