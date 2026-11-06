प्रयागराज से शहडोल शव लाने के लिए 16 हजार रुपये तय, रास्ते में पेट्रोल डलवाया; लौटने पर मांगे और 3 हजार रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। संभागीय मुख्यालय में रीवा होटल के सामने वाहन किराए को लेकर विवाद हो गया, जिसमें बाबी ट्रेवल्स संचालक सुनील लांमा और उनके पुत्र प्रथम लांमा ने शोकाकुल परिवार के साथ मारपीट की। पिता-पुत्र दोनों पर अपराध दर्ज कोतमा निवासी कार्तिकेय बाजपेई एवं इनकी मां अनीता बाजपेई और इनकी एक रिश्तेदार ममता शुक्ला पत्नी बसंत शुक्ला निवासी प्रयागराज के साथ मारपीट की है। कार्तिकेय वाजपेई की शिकायत पर सोहागपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर अपराध दर्ज कर लिया है।

16 हजार रुपये में किराए से वाहन लिया था पुलिस के अनुसार कार्तिकेय के मामा का चिकित्सालय में निधन हो गया था। यहां से शव का अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज गए थे। शव ले जाने के लिए बाॅबी ट्रेवल्स से 16 हजार रुपये में किराए से वाहन लिया था।