प्रयागराज से शहडोल शव लाने के लिए 16 हजार रुपये तय, रास्ते में पेट्रोल डलवाया; लौटने पर मांगे और 3 हजार रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। संभागीय मुख्यालय में रीवा होटल के सामने वाहन किराए को लेकर विवाद हो गया, जिसमें बाबी ट्रेवल्स संचालक सुनील लांमा और उनके पुत्र प्रथम लांमा ने शोकाकुल परिवार के साथ मारपीट की।
कोतमा निवासी कार्तिकेय बाजपेई एवं इनकी मां अनीता बाजपेई और इनकी एक रिश्तेदार ममता शुक्ला पत्नी बसंत शुक्ला निवासी प्रयागराज के साथ मारपीट की है। कार्तिकेय वाजपेई की शिकायत पर सोहागपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर अपराध दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार कार्तिकेय के मामा का चिकित्सालय में निधन हो गया था। यहां से शव का अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज गए थे। शव ले जाने के लिए बाॅबी ट्रेवल्स से 16 हजार रुपये में किराए से वाहन लिया था।
वाहन ले जाते समय बीच रास्ते में वाहन ड्राइवर ने 2 हजार 500 रुपये का ईंधन डलवाया था और आने के बाद यहां भी सुनील लांमा 3 हजार रुपये और मांग रहा था, जबकि 16 हजार रुपये में आने-जाने का किराया तय हुआ था।
अतिरिक्त पैसा मांगने पर कार्तिकेय एवं उनके स्वजन ने विरोध किया और अधिक पैसा देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर बहस हुई तो सुनील लांमा और उनके पुत्र प्रथम लांमा मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान पुलिस को बुलाया गया तब मामला शांत हुआ। बीच सड़क पर पिता-पुत्र मिलकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट किए, जिससे पूरा परिवार आहत है।
थाना प्रभारी संजय जायसवाल के अनुसार दोनों पिता-पुत्र ने मारपीट की है, जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है। आगे जांच जारी है और वैधानिक कार्रवाई होगी।
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