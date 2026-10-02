नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में सामूहिक अवकाश और कलमबंद हड़ताल करने वाले 44 परिवीक्षाधीन पटवारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है।

तीन दिवस में जवाब तलब किया है

ब्यौहारी और जयसिंहनगर की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब तलब किया है, साथ ही सेवा समाप्ति की कार्रवाई की चेतावनी दी है।

23 परिवीक्षाधीन पटवारियों को नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यौहारी अर्चना मिश्रा ने तहसील ब्यौहारी के 23 परिवीक्षाधीन पटवारियों को नोटिस जारी किया है।जिन पटवारियों को नोटिस दिया गया है।

21 परिवीक्षाधीन पटवारियों में यह हैं शामिल

23 परिवीक्षाधीन पटवारियों में धनीराम बैगा, नान सिंह डाबर, अभिषेक शर्मा, प्रमोद पासी, शिवेन्द्र प्रताप सिंह, संदीप तिवारी, सौरभ पाण्डेय, प्रदीप नारायण तिवारी, आलोक सिंह, शिवांगी सिंह, सेजल साहू, हनी खान, आकांक्षा सिसोदिया, निहारिका सिंह, श्रजल पाण्डेय,रितेश गोस्वामी, राहुल भास्कर, दीक्षा मिश्रा, रेखा काशीरामका, रितिका साहू, जयश्री पाण्डेय, जया टेकाम और अखंड प्रताप सिंह शामिल हैं।