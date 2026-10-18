शहडोल में करंट से मरे साथी हाथी की कब्र पर पहुंचा झुंड, डीएफओ बोलीं- हाथियों में भी इंसानों जैसा शोक व्यवहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। इंसान अपनों को खोने पर शोक मनाता है, लेकिन बेजुबान कहे जाने वाले हाथी भी साथी की मौत को गहराई से महसूस करते हैं। शहडोल में ऐसी ही एक संवेदनशील तस्वीर सामने आई है, जहां करंट से मारे गए हाथी को दफनाने के बाद उसी झुंड के हाथी उसकी कब्र पर पहुंचे और देर तक वहां ठहरे। यह मंजर वन्यजीवों के सामाजिक व्यवहार और भावनात्मक जुड़ाव की मिसाल बन गया है।

मामला पश्चिम ब्यौहारी वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पीएफ-77, बीट चचाई के अंतर्गत ग्राम चंदौली के वार्ड नंबर 7 का है। यहां खेत के पास बोरवेल के समीप करंट लगने से 15 वर्षीय नर मखना हाथी की मौत हो गई थी। वन विभाग ने नियमानुसार शव को विधिवत दफनाया था।