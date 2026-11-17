नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ीखुर्द के कुदरा टोला में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी घर से निकलकर मोहल्ले में ही दूसरी जगह सो गया वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से निकलकर मोहल्ले में ही दूसरी जगह जाकर सो गया। सुबह जब आरोपी का भाई घर पहुंचा तो महिला का शव देखकर घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गांव के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी रामकुमार बैगा (47) किसी बात को लेकर अपनी पत्नी गुड़िया बैगा से विवाद हो गया था।