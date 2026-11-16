देश की पहली रेड कार्पेट सड़क बदहाल, 122 करोड़ में वन्यजीवों के लिए हुई थी तैयार; विशेष मार्किंग उखड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (पूर्व नौरादेही अभयारण्य) से गुजरने वाले हिस्से में देश की पहली रेड टेबल टाप मार्किंग बदहाल होने लगी है। वन्यजीवों की सुरक्षा और वाहन चालकों की गति नियंत्रित करने के उद्देश्य से किए गए इस नवाचार की लाल परत जगह-जगह से उखड़ रही है। सड़क पर गड्ढे भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में इस विशेष सड़क के रखरखाव और मरम्मत को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

2021 में शुरू हुआ था निर्माण, 2025 में हुआ समर्पण नौरादेही वन्यजीव क्षेत्र में 11.96 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन बनाने का काम पूरा होने के बाद 23 अगस्त 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। इस परियोजना पर करीब 122.25 करोड़ रुपये खर्च हुए है। यह राशि पूरे फोरलेन प्रोजेक्ट की है। पिछले दिनों बारिश के समय इस सड़क पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक तरफ से मार्ग भी कुछ दिनों के लिए बाधित हुआ था।