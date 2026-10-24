शहडोल में इंस्टाग्राम पर छात्रा से दोस्ती, दुष्कर्म के बाद 3 बार गर्भपात; अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में एक 23 वर्षीय छात्रा ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, तीन बार गर्भपात कराने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला महिला थाने पहुंचा है।

बीएससी, पीजीडीसीए की छात्रा है पीड़िता बुढार थाना क्षेत्र की रहने वाली है और बीएससी, पीजीडीसीए की छात्रा है। आरोप के अनुसार 2023 में इंस्टाग्राम पर उसकी पहचान केशवाही निवासी कनिष्ठ सिंह से हुई। जनवरी 2024 में दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। तीन बार गर्भवती हुई पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई तो हर बार गर्भपात की गोलियां देकर शादी के बाद बच्चा करने की बात कही। साथ ही शारीरिक संबंधों का अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।