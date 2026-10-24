शहडोल में इंस्टाग्राम पर छात्रा से दोस्ती, दुष्कर्म के बाद 3 बार गर्भपात; अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में एक 23 वर्षीय छात्रा ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, तीन बार गर्भपात कराने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला महिला थाने पहुंचा है।
पीड़िता बुढार थाना क्षेत्र की रहने वाली है और बीएससी, पीजीडीसीए की छात्रा है। आरोप के अनुसार 2023 में इंस्टाग्राम पर उसकी पहचान केशवाही निवासी कनिष्ठ सिंह से हुई। जनवरी 2024 में दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई तो हर बार गर्भपात की गोलियां देकर शादी के बाद बच्चा करने की बात कही। साथ ही शारीरिक संबंधों का अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।
फर्जी आईडी बनाकर वीडियो वायरल करने का भी आरोप है। पीड़िता ने मोबाइल चैट, फोटो-वीडियो और कथित धमकी के ऑडियो पुलिस को सौंपने की बात कही है।
आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2026 से उसने बातचीत बंद कर दी और शादी से इनकार कर दिया।
युवती ने गोली मारने की धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है। महिला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले में एसडीओपी विकास पांडेय ने कहा कि वे सीएम ड्यूटी में हैं, मामले की जानकारी नहीं है, संभवत: महिला थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस चैट, वीडियो और ऑडियो की जांच कर रही है।
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