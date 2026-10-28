शहडोल में सुरक्षा गार्ड के मना करने के बाद भी मवेशी लेकर गया जंगल, बाघ ने किया हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। जिले के गोहपारू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी नंबर.2 निवासी ग्रामीण के ऊपर बाघ के हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई है। यह क्षेत्र घुंघुटी क्षेत्र से लगा हुआ है और यहां पर पिछले कई दिनों से बाघ की मूवमेंट दर्ज की जा रही है।

सुबह क्षत विक्षत हालत में मिला शव वन विभाग का अमला यहां लगातार निगरानी कर रहा है। देवरी नंबर दो निवासी सोनशाह यादव पुत्र बुधई यादव उम्र 50 वर्ष पर पटोरी जंगल में बाघ ने हमला किया है जिसका शव बुधवार की सुबह क्षत विक्षत हालत में मिला है। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। बताया जा रहा है इस क्षेत्र में कई दिनों से बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है।

गाय को ढूंढने गया था जंगल में सोनशाह यादव की गाय जंगल में चरते चरते गुम हो गई थी। इस गाय को ढूंढने के लिए सोनशाह घने जंगल के बीच घुस गया। साथ में गाय चराने वाले मवेशियों और जंगल में तैनात सुरक्षा गार्ड के मना करने के बाद भी वह अपनी गाय को ढूंढने के लिए इस घने जंगल में चला गया। बाघ के हमले से सोनशाह संभल नहीं पाया जिस समय वह अपनी गाय को ढूंढ रहा था तभी उसके ऊपर वहां पर मौजूद बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से सोनशाह संभल नहीं पाया और उसके साथी भी दूर थे जिससे वह बाघ का शिकार बन गया।