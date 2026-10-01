नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-43 पर गुरुवार रात 8 बजे तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक ने मेडिकल काॅलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

धुरवार तिराहे के समीप हुआ हादसा प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। तभी धुरवार तिराहे के समीप सामने से तेज गति में आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे।

डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद नहीं बचाया जा सका घटना के तुरंत बाद एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही सोहागपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान पड़े दूसरे युवक को तुरंत मेडिकल काॅलेज भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसे भी नहीं बचाया जा सका। गाड़ियों में फंसे यात्रियों और ड्राइवरों को भारी परेशानी हादसे के बाद साढ़े 8 बजे मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने हाईवे पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी और पूरी सड़क को ब्लाक कर दिया। अचानक हुए इस चक्काजाम से हाईवे पर दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे बसों और गाड़ियों में फंसे यात्रियों और ड्राइवरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।