विनोद कुमार शुक्ला, नईदुनिया, शहडोल। जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एआई आधारित फोन साॅफ्टवेयर ‘मातृ साथी’ शुरू किया है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के मार्गदर्शन में इसी नवंबर से शुरू इस पहल के तहत महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जाती है। समस्या सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना देकर उपचार की व्यवस्था की जाती है। पहले चरण में 09 से 25 नवंबर तक 3,649 महिलाओं को फोन किया गया।

कुल 8,707 प्रयासों में 2,108 फोन जुड़े और 1,669 महिलाओं से संपर्क हुआ। स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर 978 मामले बनाए गए। इनमें 885 यानी करीब 90 प्रतिशत मामलों में संपर्क कर उपचार एवं प्रबंधन के बाद मामला बंद किया गया। शेष 93 मामलों में कार्रवाई जारी है।