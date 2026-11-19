नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने गुरुवार को शहर में फर्जी पासपोर्ट और वीजा पर रह रहे तीन अफगानी संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार तीनों का विक्टोरिया अस्पताल में मेडिकल मुलायजा करवाकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के दौरान इनकी पहचान गुप्त रखी गई है।

जानकारी के अनुसार, ये आरोपी शहर की तंग बस्तियों में नाम बदलकर रह रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये दस्तावेजों में हेराफेरी कर भारत में प्रवेश कर प्रवास कर रहे थे। ATS अब यह पता कर रही है कि इनका प्रवेश किस रूट से हुआ और यहां कौन लोग इन्हें मदद कर रहे थे।