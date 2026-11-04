शहडोल में आंगनबाड़ी के पोषण आहार में मिले कीड़े, दाल और चावल को लेकर की गई शिकायतें

नईदुनिया न्यूज, बाणसागर। जिले के बाणसागर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आहार में इस्तेमाल होने वाली सोयाबीन की बड़ी में घुन और कीड़े पाए जा रहे हैं। मूंग की दाल और चावल की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें की गई हैं।
लोगों के अनुसार, आरती स्वसहायता समूह पोषण आहार की पैकिंग अपने घर पर कराता है। उन्होंने पूछा है कि पैकिंग निर्धारित नियमों के अनुसार हो रही है या नहीं और खाद्य सामग्री की नियमित जांच कौन करता है। घर पर होने वाली पैकिंग की निगरानी को लेकर भी चिंता जताई गई है।
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नमूनों की जांच की मांग
स्थानीय लोगों ने कहा कि बच्चों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन देना समूह और विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने वार्ड क्रमांक 10 में वितरित आहार की गुणवत्ता जांचने और संबंधित केंद्रों तक पहुंचने वाले पोषण आहार के नमूनों की जांच कराने की मांग की है।
साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पैकिंग व्यवस्था, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की अपील की है। अनियमितता प्रमाणित होने पर समूह और लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है।
जानकारी मिली है कि पोषण आहार में कमियां हैं। इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चों के आहार में गड़बड़ी ठीक नहीं है। अजय मिश्रा, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग।
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