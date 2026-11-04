शहडोल में आंगनबाड़ी के पोषण आहार में मिले कीड़े, दाल और चावल को लेकर की गई शिकायतें

नईदुनिया न्यूज, बाणसागर। जिले के बाणसागर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आहार में इस्तेमाल होने वाली सोयाबीन की बड़ी में घुन और कीड़े पाए जा रहे हैं। मूंग की दाल और चावल की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें की गई हैं।

लोगों के अनुसार, आरती स्वसहायता समूह पोषण आहार की पैकिंग अपने घर पर कराता है। उन्होंने पूछा है कि पैकिंग निर्धारित नियमों के अनुसार हो रही है या नहीं और खाद्य सामग्री की नियमित जांच कौन करता है। घर पर होने वाली पैकिंग की निगरानी को लेकर भी चिंता जताई गई है।