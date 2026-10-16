शहडोल जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ओपीडी बंद कर लगाया ताला, घंटों कैद रहा अनूपपुर से आया मरीज

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां इलाज कराने पहुंचे मरीज को कथित तौर पर ओपीडी में बंद कर ताला लगा दिया गया।

मदद की गुहार लगाता रहा कैद मरीज

मरीज घंटों कमरे में कैद रहा और मदद की गुहार लगाता रहा।काफी देर बाद सुरक्षा गार्ड की नजर पड़ी तो ताला खोलकर उसे बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ओपीडी के कमरा नंबर 14 में डाॅक्टर को दिखाने गए थे

अनूपपुर जिले के बिजुरी निवासी मोहम्मद अमजद इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे थे। वह ओपीडी के कमरा नंबर 14 में डाॅक्टर को दिखाने गए थे। इसी दौरान कथित तौर पर ओपीडी में ताला लगा दिया गया और मरीज अंदर ही बंद रह गया।