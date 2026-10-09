शहडोल पुलिस में बड़ा फेरबदल, एसपी ने किए 29 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल जिले में पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार अग्रवाल ने 29 पुलिसकर्मियों के अस्थायी तबादला आदेश जारी किए हैं। उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारियों को अलग-अलग थानों में पदस्थ किया गया है। संबंधित पुलिसकर्मियों को तीन दिन के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर आमद देने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित समय में ज्वाइन नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आदेश के अनुसार, उपनिरीक्षक मोती लाल सोनवानी को कोतवाली से देवलोंद, गोविंदराम भगत को रक्षित केंद्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओएम शाखा और एहसान खान को शिकायत शाखा में पदस्थ किया गया है।