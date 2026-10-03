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शहडोल में नेशनल हाईवे-43 पर एमपीआरडीसी की अनदेखी, उद्घाटन से पहले ही ढाई करोड़ के पुल में तीन फीट का छेद

मुड़ना नदी पर बने इस पुल में शनिवार सुबह करीब तीन फीट लंबा और तीन फीट चौड़ा बड़ा छेद दिखाई दिया। स्थिति इतनी गंभीर है कि पुल की ढलाई का हिस्सा टूटकर न...और पढ़ें

By Vinod ShuklaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 06:14:55 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 06:14:55 PM (IST)
शहडोल में नेशनल हाईवे-43 पर एमपीआरडीसी की अनदेखी, उद्घाटन से पहले ही ढाई करोड़ के पुल में तीन फीट का छेद
एमपीआरडीसी या राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारियों की ओर से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था या तत्काल मरम्मत की कार्रवाई नजर नहीं आई। नईदुनिया

HighLights

  1. दूसरे हिस्से में कुछ दूरी पर बड़ा छेद हो चुका था
  2. ठेकेदार ने निर्माण की गुणवत्ता को किया कमजोर
  3. आधिकारिक रूप से आवागमन के लिए शुरू नहीं किया

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडेाल। नेशनल हाईवे-43 पर शहडोल-उमरिया के बीच बाईपास मार्ग पर बना करीब ढाई करोड़ रुपये का पुल चालू होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया।

क्षतिग्रस्त हिस्से को देखकर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल

राजा बाग से आगे बाईपास मार्ग पर बने इस पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को देखकर निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब डेढ़ साल पहले भी इसी पुल के दूसरे हिस्से में कुछ दूरी पर इसी तरह का बड़ा छेद हो चुका था।

कई भारी वाहन भी पुल से गुजर रहे हैं

अब दोबारा पुल क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। खास बात यह है कि संबंधित विभाग ने सड़क और पुल को अभी तक आधिकारिक रूप से आवागमन के लिए शुरू नहीं किया है। इसके बावजूद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी है और कई भारी वाहन भी पुल से गुजर रहे हैं।


पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा खुला पड़ा है

शनिवार सुबह क्षतिग्रस्त हिस्सा नजर आने के बाद स्थानीय लोगों ने खतरे को देखते हुए वहां संकेतक लगाकर वाहन चालकों को सावधान करने का प्रयास किया। पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा खुला पड़ा है।

सुरक्षा व्यवस्था या तत्काल मरम्मत की कार्रवाई नहीं

एमपीआरडीसी या राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारियों की ओर से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था या तत्काल मरम्मत की कार्रवाई नजर नहीं आई। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक अवधेश स्वर्णकार ने बताया कि सड़क और पुल अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं किए गए हैं। पुल के जिस हिस्से में नुकसान हुआ है, उसकी मरम्मत के लिए ठेकेदार से कहा जाएगा। जल्द मरम्मत कराने का प्रयास किया जाएगा।

कटनी से गुमला और चांडिल को जोड़ता है यह मार्ग

अधिकारियों के अनुसार पुल की अनुमानित लागत दो करोड़ रुपये से अधिक है। यह मार्ग कटनी से गुमला और चांडिल को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण एन-43 का हिस्सा है।

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