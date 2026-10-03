शहडोल में नेशनल हाईवे-43 पर एमपीआरडीसी की अनदेखी, उद्घाटन से पहले ही ढाई करोड़ के पुल में तीन फीट का छेद

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडेाल। नेशनल हाईवे-43 पर शहडोल-उमरिया के बीच बाईपास मार्ग पर बना करीब ढाई करोड़ रुपये का पुल चालू होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त हिस्से को देखकर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल राजा बाग से आगे बाईपास मार्ग पर बने इस पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को देखकर निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब डेढ़ साल पहले भी इसी पुल के दूसरे हिस्से में कुछ दूरी पर इसी तरह का बड़ा छेद हो चुका था।

कई भारी वाहन भी पुल से गुजर रहे हैं अब दोबारा पुल क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। खास बात यह है कि संबंधित विभाग ने सड़क और पुल को अभी तक आधिकारिक रूप से आवागमन के लिए शुरू नहीं किया है। इसके बावजूद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी है और कई भारी वाहन भी पुल से गुजर रहे हैं।