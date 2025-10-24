मेरी खबरें
    रील बनाने के लिए बंदूक से किया हवाई फायर, लाइसेंस निलंबित, पुलिस ने थाने में किया तलब

    By Vinod Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 08:31:14 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:31:14 PM (IST)
    HighLights

    1. युवक को रील बनाने के लिए लाइसेंसी बंदूक से फायर करना महंगा पड़ा
    2. रील वायरल होते ही पुलिस ने युवक को थाने में तलब किया है
    3. कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने शुक्रवार को बंदूक का लाइसेंस निलंबित कर दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के खैरहा थाना क्षेत्र में एक युवक को रील बनाने के लिए लाइसेंसी बंदूक से फायर करना महंगा पड़ गया। रील प्रसारित होते ही पुलिस ने युवक को थाने में तलब किया।

    कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने शुक्रवार को बंदूक का लाइसेंस निलंबित कर दिया। छिरिहटी निवासी राहुल गुप्ता ने चाचा के साथ मिलकर लाइसेंसी दोनाली से हवाई फायर किया था।

    पुलिस ने चाचा-भतीजे को थाने बुलाकर पूछताछ की

    यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने लगा। पुलिस ने चाचा-भतीजे को थाने बुलाकर पूछताछ की। जांच में पता चला कि यह वीडियो एक साल पुराना है, जिसे किसी ने पुनः प्रसारित कर दिया था।

    पुलिस ने चेतावनी दी है कि हथियारों के साथ रील बनाना और उसे इंटरनेट मीडिया पर साझा करना गंभीर अपराध है। पुलिस ने बंदूक को जब्त कर लिया है। पुलिस की संस्तुति पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।


