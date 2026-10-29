दूसरी पत्नी के साथ कार से जा रहे पति ने पहली पत्नी पर चढ़ा दी कार, शहडोल जिला अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिरसिंहपुर पाली। घरेलू विवाद के बीच एक महिला को कार से कुचलने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि दूसरी पत्नी के साथ कार से जा रहे पति ने पहली पत्नी को देखकर वाहन रोकने के बजाय उस पर कार चढ़ा दी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

उसे पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर शहडोल जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना बिरसिंहपुर पाली के मुख्य मार्ग पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सोमवार शाम की बताई जा रही है।