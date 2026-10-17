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शहडोल में पेड़ पर लकड़‍ियां तोड़ने चढ़े पति से बोली पत्नी- 'अब नीचे उतर आओ', फिसलकर नीचे गिरा और हो गई मौत

पत्नी के मुताबिक जब काफी लकड़ियां इकट्ठा हो गईं तो उसने पति से नीचे उतरने को कहा। सुखीलाल पेड़ से उतर ही रहा था कि अचानक संतुलन बिगड़ा और वह ऊंचाई से ...और पढ़ें

By Vinod ShuklaEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 02:44:58 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 02:55:17 PM (IST)
शहडोल में पेड़ पर लकड़‍ियां तोड़ने चढ़े पति से बोली पत्नी- 'अब नीचे उतर आओ', फिसलकर नीचे गिरा और हो गई मौत
पेड़ पर चढ़े युवक की नीचे गिरने से मौत। - एआई इमेज

HighLights

  1. पति एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियों को काट रहा था
  2. पत्नी नीचे गिराई गई लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी
  3. संतुलन बिगड़ा और वह ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल, गोहपारू। जंगल में लकड़ियां बटोर रही पत्नी की नजरें बार-बार पेड़ पर चढ़े पति की ओर जा रही थीं। जब लकड़ियां पर्याप्त हो गईं तो उसने कहा- बस करो, अब नीचे उतर आओ। पत्नी को क्या पता था कि कुछ ही पल बाद उसकी जिंदगी में ऐसा अंधेरा छा जाएगा जिसकी भरपाई कभी नहीं होगी।

यह दर्दनाक घटना जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के बहेरहा जंगल की है। रतहर निवासी 32 वर्षीय सुखीलाल कोल अपनी पत्नी के साथ गांव के पास जंगल में लकड़ी काटने गया था। पति पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था, पत्नी नीचे गिराई गई लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी।


संतुलन बिगड़ गया

पत्नी के मुताबिक जब काफी लकड़ियां इकट्ठा हो गईं तो उसने पति से नीचे उतरने को कहा। सुखीलाल पेड़ से उतर ही रहा था कि अचानक संतुलन बिगड़ा और वह ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा। गंभीर रूप से घायल पति को देख पत्नी दौड़कर पास पहुंची और मदद के लिए चीखती रही, लेकिन घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था।

कुछ देर बाद जंगल के रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने चीख-पुकार सुनी और मौके पर पहुंचे, तब तक सुखीलाल की मौत हो चुकी थी। सूचना पर गोहपारू पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई कर रही है।