शहडोल मेडिकल काॅलेज में व्हीलचेयर या स्ट्रेचर नहीं मिली, पीठ पर ही मरीज को लेकर जाना पड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल । संभागीय मुख्यालय स्थित मेडिकल काॅलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत सामने आई है। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होने से स्‍वजन पीठ पर ही मरीज को अंदर ले गया।

वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया

किसी अन्‍य व्‍यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह एक दिन की नहीं हमेशा की समस्‍या है। मरीजों को अस्पताल के भीतर ले जाने में परेशानी होती है।

कंधों पर उठाकर अंदर ले जाने को मजबूर

परिजन मरीजों को सहारा देकर या कंधों पर उठाकर अंदर ले जाने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत नौगमा, शहडोल निवासी देवलाल यादव पुत्र महेश यादव 35 वर्ष, को उपचार के लिए मेडिकल काॅलेज लाया गया।

अंदर ले जाने के लिए कोई व्‍यवस्‍था नहीं

आरोप है कि उन्हें अंदर ले जाने के लिए व्हीलचेयर या स्ट्रेचर नहीं मिला। स्वजनों को सहारा देकर उन्हें अस्पताल के भीतर ले जाना पड़ा, ताकि डाॅक्टर से जांच कराई जा सके और जरूरत पड़ने पर भर्ती कराया जा सके।