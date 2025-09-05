मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शहडोल में लापरवाही ने ली मासूम की जान, मेडिकल ऑफिसर पर गिरी गाज; कमिश्नर ने किया सस्पेंड

    MP News: मध्य प्रदेश के शहडोल में कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने पर अनूपपुर जिले के बिजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डा. मनोज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनकी वजह से एक बच्चे की जान तक चली गई।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 09:16:17 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 09:16:17 PM (IST)
    शहडोल में लापरवाही ने ली मासूम की जान, मेडिकल ऑफिसर पर गिरी गाज; कमिश्नर ने किया सस्पेंड
    मेडिकल ऑफिसर पर गिरी गाज (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. कमिश्नर ने चिकित्सा अधिकारी को किया निलंबित
    2. लापरवाही बरतने पर कमिश्नर ने लिया एक्शन
    3. इलाज में देरी पर बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने पर अनूपपुर जिले के बिजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डा. मनोज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ड्यूटी के दौरान अनुपस्थिति एवं समय पर उपचार उपलब्ध न कराने के कारण की गई है।

    उल्लेखनीय है कि लोहसरा, उप तहसील बिजुरी निवासी 07 वर्षीय बालक सुफियान कुरैशी पुत्र नाकीम कुरैशी को 31 अगस्त की रात्रि लगभग 1.50 बजे सर्पदंश की आशंका के साथ परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी लेकर पहुंचे। रात्रिकालीन ड्यूटी में कार्यरत वार्ड बॉय ने तत्काल डा. मनोज सिंह को फोन पर सूचना दी। डाक्टर द्वारा बालक को निगरानी में रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन स्वयं अस्पताल नहीं पहुंचे।

    इलाज में देरी पर बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई

    इस दौरान केवल सामान्य इंजेक्शन लगाए गए। बालक की स्थिति बिगड़ने पर स्वजन सुबह लगभग 8.30 बजे फिर अस्पताल पहुंचे, तब डाक्टर सिंह ने उपचार प्रारंभ किया और एंटी वेनम इंजेक्शन दिया, लेकिन उपचार में हुई देरी के कारण बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई।

    यह भी पढ़ें- इंदौर के MY अस्पताल में जिस नवजात को चूहे ने कुतरा, उस शिशु की मौत, दो नर्स निलंबित

    देरी की वजह से बच्चे की मौत

    उसे जिला अस्पताल अनूपपुर के लिए रेफर किया गया, परंतु देरी होने के कारण बालक की मृत्यु हो गई। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली के प्रतिवेदन पर कमिश्नर ने कार्रवाई किया है। इस घटना की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि समय पर उचित उपचार न मिलने से बालक की मृत्यु हुई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.