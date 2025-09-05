शहडोल में लापरवाही ने ली मासूम की जान, मेडिकल ऑफिसर पर गिरी गाज; कमिश्नर ने किया सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने पर अनूपपुर जिले के बिजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डा. मनोज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ड्यूटी के दौरान अनुपस्थिति एवं समय पर उपचार उपलब्ध न कराने के कारण की गई है।

उल्लेखनीय है कि लोहसरा, उप तहसील बिजुरी निवासी 07 वर्षीय बालक सुफियान कुरैशी पुत्र नाकीम कुरैशी को 31 अगस्त की रात्रि लगभग 1.50 बजे सर्पदंश की आशंका के साथ परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी लेकर पहुंचे। रात्रिकालीन ड्यूटी में कार्यरत वार्ड बॉय ने तत्काल डा. मनोज सिंह को फोन पर सूचना दी। डाक्टर द्वारा बालक को निगरानी में रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन स्वयं अस्पताल नहीं पहुंचे।