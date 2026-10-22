शहडोल में स्कॉर्पियो की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, कोयला लदा ट्रक मकान में घुसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में बुधवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला। अमलाई थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-43 पर दो अलग-अलग सड़क हादसों ने लोगों को दहला दिया। पहला हादसा बटुरा पंचायत भवन के सामने हुआ। बरंगवा निवासी जमुना बैगा मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एसईसीएल रामपुर के सवेरिया मैनेजर की तेज रफ्तार स्कोर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी।

हादसा इतना भीषण था कि जमुना बैगा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है मैनेजर ड्यूटी पर रामपुर जा रहे थे। दूसरा हादसा झगरहा तिराहे के पास हुआ। कोयले से लदा 16 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान में जा घुसा।