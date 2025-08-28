MP में बाणसागर डैम के गेट खुलते ही नदी के बीच धार में फंसा युवक, 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के बाणसागर बांध में अचानक पानी बढ़ जाने के कारण गुरुवार की देर साम गेट खोलना पड़ गए। गेट खुलते ही बांध के निचले हिस्से में नदी के बीचो-बीच मछली पकड़ रहा युवक नदी के बीच धार में फंस गया।

जानकारी मिलते पुलिस रेस्क्यू दल के साथ पहुंची और युवक को बाहर निकाला । इस रेस्क्यू के दौरान बांध के गेट बंद करने पड़े थे। 6 घंटे चले रेस्क्यू के बाद एसडीआरएफ की टीम एवं पुलिस ने युवक को सुरक्षित निकाल लिया। घटना देवलौंद थाना क्षेत्र के कुमहिया गांव की है।

जानकारी के अनुसार बाणसागर के 6 गेट बुधवार खोले गए थे। जिले के आस पास हो रही वर्षा की वजह से बाणसागर का जलस्तर बढ़ा था, जिससे गेट खोले गए। तभी देवलौद के कुमहिया गांव में नदी के बीच मछली पकड़ रहा युवक अचानक नदी में आई बाढ़ में फंस गया। पुलिस के अनुसार अल्ताफ खैरवार पिता बिंदु खैरवार (34) निवासी रामपुरवा का रहने वाला है। युवक जब नदी में अचानक बढ़ आई तो वह नदी के बीच टापू में खड़ा हो गया और मदद के लिए आवाज देने लगा। घटना स्थल के पास नदी के किनारे गांव के कुछ लोग मवेशियों को ले कर घर जा रहे थे। तभी लोगों ने चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। नदी में देखा तो टापू में एक युवक शर्ट उतार कर हाथ में रख उसे हिला कर मदद मांग रहा था। युवक को नदी के बीच फंसा देख गांव के लोगों ने मामले की जानकारी देवलौंद पुलिस को दी।