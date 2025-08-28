MP में बाणसागर डैम के गेट खुलते ही नदी के बीच धार में फंसा युवक, 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के बाणसागर बांध में अचानक पानी बढ़ जाने के कारण गुरुवार की देर साम गेट खोलना पड़ गए। गेट खुलते ही बांध के निचले हिस्से में नदी के बीचो-बीच मछली पकड़ रहा युवक नदी के बीच धार में फंस गया।
जानकारी मिलते पुलिस रेस्क्यू दल के साथ पहुंची और युवक को बाहर निकाला । इस रेस्क्यू के दौरान बांध के गेट बंद करने पड़े थे। 6 घंटे चले रेस्क्यू के बाद एसडीआरएफ की टीम एवं पुलिस ने युवक को सुरक्षित निकाल लिया। घटना देवलौंद थाना क्षेत्र के कुमहिया गांव की है।
जानकारी के अनुसार बाणसागर के 6 गेट बुधवार खोले गए थे। जिले के आस पास हो रही वर्षा की वजह से बाणसागर का जलस्तर बढ़ा था, जिससे गेट खोले गए। तभी देवलौद के कुमहिया गांव में नदी के बीच मछली पकड़ रहा युवक अचानक नदी में आई बाढ़ में फंस गया।
पुलिस के अनुसार अल्ताफ खैरवार पिता बिंदु खैरवार (34) निवासी रामपुरवा का रहने वाला है। युवक जब नदी में अचानक बढ़ आई तो वह नदी के बीच टापू में खड़ा हो गया और मदद के लिए आवाज देने लगा। घटना स्थल के पास नदी के किनारे गांव के कुछ लोग मवेशियों को ले कर घर जा रहे थे। तभी लोगों ने चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। नदी में देखा तो टापू में एक युवक शर्ट उतार कर हाथ में रख उसे हिला कर मदद मांग रहा था। युवक को नदी के बीच फंसा देख गांव के लोगों ने मामले की जानकारी देवलौंद पुलिस को दी।
जानकारी के बाद थाना प्रभारी सुभाष दुबे मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ टीम का मौके पर बुलाया गया। नदी के बीच में फंसे युवक की जानकारी थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जानकारी के बाद अधिकारियों ने बाणसागर प्रबंधन से इस मामले में चर्चा की और डैम के खुले छह गेटों को तत्काल बंद कराया गया।
बुधवार रात तकरीबन 8.00 बजे पानी का जलस्तर कुछ काम हुआ। इसके बाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद युवक को नदी से बाहर निकल गया है।
अल्ताफ खैरवार ने बताया कि वह मछली पकड़ने सोन नदी गया हुआ था, तभी अचानक बाणसागर डैम के गेट खुल गए और नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे बचने वह नदी के बीच टापू में खड़ा हो गया और अपने बचाव के लिए मदद मांगने लगा, तभी मवेशी लेकर जा रहे गांव के लोगों ने उसकी आवाज सुनी और इसके बाद जाकर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और युवक को सुरक्षित बाहर निकला गया है।
रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद फिर से बाणसागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि हमें गांव के लोगों ने जानकारी दी थी कि नदी के बीच में एक युवक फंसा हुआ है। तब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा कर बाणसागर डैम के खुले गेट को बंद कराया और रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक को बाहर निकल गया।