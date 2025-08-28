खरगोन में आदिवासी समाज का प्रदर्शन, आरक्षक को पीटने वाले आरआई पर एफआईआर की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन में रक्षित निरीक्षक(आरआई) द्वारा आरक्षक से मारपीट के मामले में गुरुवार को आदिवासी समाज ने विरोध करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जयस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, इनके साथ ही विधायक केदार डाबर, झूमा सोलंकी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक भी मौजूद रहे। सभी बुधवार दोपहर 12 बजे से खंडवा बडौदा मार्ग पर चक्काजाम कर रहे थे। करीब 25 घंटे बाद खंडवा-बडौदा हाइवे पर जयस की अगुवाई में चल रहा है चक्काजाम समाप्त हो गया।
एसपी धर्मराज मीना ने रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाह को कल ही निलंबित कर चुके हैं। डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बुराहनपुर एएसपी अंतरसिह कनेश को जांच सौपी है। रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाह और उनकी पत्नी ने डॉग गुमने पर पुलिस आरक्षक राहुल चौहान से मारपीट की थी। आरक्षक ने गाली-गलौज के आरोप लगाए थे।
आरक्षक की शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गंभीर घटना मानते हुए खरगोन एसपी मीना ने की कार्रवाई की थी। आदिवासी समाज के लोग रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाह पर एफआईआर की मांग पर अड़े हैं। चक्काजाम खत्म होने के बाद खंडवा-बडौदा मार्ग यातायात शुरू हो गया है।
कलेक्टर कार्यालय के सामने हजारों आदिवासीयों ने चित्तौड़गढ़-भुसावल स्टेट हाईवे पर किया रास्ता जाम। एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े आदिवासी समाज के लोग। विधायक केदार डाबर, झूमा सोलंकी, मोन्टू सोलंकी और खरगोन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक भी मौके पर मौजूद। पीडित आरक्षक राहुल चौहान और उनकी पत्नी जयश्री सहित सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने किया चक्काजाम। पुलिस ने खरगोन-इंदौर मार्ग पर वाहनों को किया डायवर्ट।
पुलिस लाइन में पदस्थ रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाह पर अपने बंगले पर तैनात आरक्षक की बेल्ट से पिटाई कर घायल करने का गंभीर मामला सामने आया। आरआई का डॉग का बच्चा गुम हो गया था। इससे गुस्साए आरआई ने मारपीट कर दी। पीड़ित आरक्षक राहुल चौहान ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसे आरआई के बंगले पर उनका बच्चा और पालतू डॉग संभालने की ड्यूटी पर लगाया गया था।
23 अगस्त को रात में आरआई ने डॉग के गुम होने से नाराज होकर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित घर पर आकर पुलिस वाहन में बैठाकर बंगले पर लाए। यहां बंधक बनाकर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की। जब मैं घर नहीं पहुंचा तो पत्नी जयश्री तलाशते हुए बंगले पर पहुंची। उसके सामने भी आरआई ने पिटाई की। इसी दौरान आरआई की पत्नी ने जातिसूचक शब्द कहते हुए अपमानित किया।