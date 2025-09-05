मेरी खबरें
    शहडोल के सोहागपुर तहसीलदार ने अधिवक्ता को कमरे में बंद कर की मारपीट

    संभागीय मुख्यालय की तहसील सोहागपुर के तहसीलदार सुमित गुर्जर के ऊपर राजस्व अधिवक्ता संघ के सदस्य के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले की राजस्व अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी ने कलेक्टर के यहां जाकर लिखित शिकायत किया है और विरोध जताया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 12:50:29 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 01:40:38 AM (IST)
    शहडोल के सोहागपुर तहसीलदार ने अधिवक्ता को कमरे में बंद कर की मारपीट
    तहसीलदार ने अधिवक्ता को कमरे में बंद कर किया मारपीट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। संभागीय मुख्यालय की तहसील सोहागपुर के तहसीलदार सुमित गुर्जर के ऊपर राजस्व अधिवक्ता संघ के सदस्य के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले की राजस्व अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी ने कलेक्टर के यहां जाकर लिखित शिकायत किया है और विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है की अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल को कमरे में बंद करके तहसीलदार सुमित गुर्जर ने मारपीट किया है। यह बात पीड़ित अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल ने भी कलेक्टर को बताया है।

    अधिवक्ताओं व पक्षकारों के साथ अभद्रता

    जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल अपने किसी पेशेवर कार्य को लेकर तहसीलदार सुमित गुर्जर के पास गए थे, उसी समय किसी बात को लेकर बहस हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सुमित गुर्जर जब से तहसील सुहागपुर में आए हैं तब से माहौल बिगड़ रहा है और अधिवक्ताओं व पक्षकारों के साथ अभद्रता से पेश आ रहे हैं।

    कलेक्टर ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

    इस मामले को लेकर शाम को लगभग 7.00 बजे अधिवक्ता सामूहिक रूप से कलेक्टर के कार्यालय में पहुंचे और तहसीलदार के खिलाफ शिकायत करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की और तहसीलदार को हटाने के लिए कहा। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने अधिवक्ताओं की शिकायत को सुना और कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही समझा कर कलेक्टर ने मामले को शांत किया। इसके बाद कलेक्टर ने एसडीएम तहसीलदार को अपने कार्यालय में बुलाया और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं में काफी रोस व्याप्त है।

