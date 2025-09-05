शहडोल के सोहागपुर तहसीलदार ने अधिवक्ता को कमरे में बंद कर की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। संभागीय मुख्यालय की तहसील सोहागपुर के तहसीलदार सुमित गुर्जर के ऊपर राजस्व अधिवक्ता संघ के सदस्य के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले की राजस्व अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी ने कलेक्टर के यहां जाकर लिखित शिकायत किया है और विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है की अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल को कमरे में बंद करके तहसीलदार सुमित गुर्जर ने मारपीट किया है। यह बात पीड़ित अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल ने भी कलेक्टर को बताया है।

अधिवक्ताओं व पक्षकारों के साथ अभद्रता जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता रविंद्र जायसवाल अपने किसी पेशेवर कार्य को लेकर तहसीलदार सुमित गुर्जर के पास गए थे, उसी समय किसी बात को लेकर बहस हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सुमित गुर्जर जब से तहसील सुहागपुर में आए हैं तब से माहौल बिगड़ रहा है और अधिवक्ताओं व पक्षकारों के साथ अभद्रता से पेश आ रहे हैं।