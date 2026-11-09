शहडोल में पुलिस को देख भागे चार युवक, तालाब में कूदे, तीन की मौत; परिजनों ने किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। संभागीय मुख्यालय शहडोल में सोमवार की रात चौपाटी के पीछे तालाब में चार युवक कूद गए। इस हादसे में तीन की मौत हो गई है और एक घायल है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल युवक पंकज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार सभी युवक गश्ती पुलिस को देखकर तालाब की ओर भागे और कूद गए। एक युवक तुरंत मिल गया था, लेकिन तीन लापता हो गए थे, जिनके बाद में शव मिले हैं। मृतक युवकों की पहचान कांग्रेस भवन के पीछे शहडोल निवासी दुर्गेश वंशकार, समीर वंशकार और गौरव वंशकार के रूप में हुई है।

खा-पी रहे थे युवक, पुलिस देखकर भागे पुलिस के अनुसार युवक चौपाटी के पीछे बैठकर खा-पी रहे थे। इस दौरान वहां गश्ती पुलिस पहुंची तो उसे देखकर युवक तालाब की ओर भागे और कूद गए। पुलिस के डर से भागे तीन युवक समीर, गौरव और दुर्गेश तालाब में कूद गए और लापता हो गए, जबकि एक युवक बाहर ही मिल गया था। घटना कोतवाली अंतर्गत चौपाटी के पीछे झूला पुल के पास स्थित तालाब की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवकों की तलाश शुरू की। देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों के शव बरामद किए गए। परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने आरोपों से किया इनकार इस बीच युवकों के स्वजन और मोहल्ले के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया। पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर खदेड़ा है, जिसके डर से युवक तालाब में कूदे और उनकी जान चली गई। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि गश्ती पुलिस को देखने के बाद युवक खुद भागे हैं और इसी दौरान तालाब की ओर चले गए। पुलिस ने खदेड़ा नहीं है, रोज की तरह गश्त करने गई थी।