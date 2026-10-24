सीएम डॉ. मोहन यादव 25 अक्टूबर को शहडोल में बांटेंगे तेंदूपत्ता संग्राहकों 22.89 करोड़ रुपये का बोनस

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 अक्टूबर को शहडोल के बाणगंगा मेला मैदान में तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2024 के संग्राहकों को बोनस राशि वितरित करेंगे। साथ ही जिले को 461 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे।

कार्यक्रम में 6 जिलों - शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सतना के तेंदूपत्ता संग्राहक शामिल होंगे। कुल 9,77,696 हितग्राहियों को 22 करोड़ 89 लाख 9 हजार 461 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैदान में 15 हजार से अधिक संग्राहकों के जुटने की संभावना है।